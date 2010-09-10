Кому на Руси жить хорошо
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Кому на Руси жить хорошо
ivanes писал(а):Ныне до 30% выпускников с дипломом и вузовским значком торгуют на центральном рынке и в сетевых магазинах.
Пора бы знать,что часть из них обучались на бюджетные деньги ,примерно до 4 млн руб за учебу. Лишние они ,или несчастные,которые избрали не ту специальность,или ничему не научились?
Дед... ну не все же такие, как твой внук, раз он и в Америке налоги платит
Не все удачливые такие
Re: Кому на Руси жить хорошо
пора бы всем быть такими.не хрена тогда занимать места в РГРТУ. Это не удача,а опыт и знания профессии.
Пусть РГРТУ ищет таланты,а не набор на бюджетные или платные места.
Пусть РГРТУ ищет таланты,а не набор на бюджетные или платные места.
Re: Кому на Руси жить хорошо
У меня умерла нокиа 1520. Хотел взять 1020, но останавливает отсутствие слота под карту, траблы с календарем, все какое-то дебильное - нельзя поставить событие и будильник с повторением каждые н-минут. Точно знаю, что это мне необходимо. Никакой повторяемости напоминалки, да еще и не слышно иногда. Теперь начала обращать внимание на Китай, вроде как ксиоми себя стали неплохой уже показывать, что думаете? Стоит ли переходить на него?
Re: Кому на Руси жить хорошо
Буцефалия писал(а):У меня умерла нокиа 1520. Хотел взять 1020, но останавливает отсутствие слота под карту, траблы с календарем, все какое-то дебильное - нельзя поставить событие и будильник с повторением каждые н-минут. Точно знаю, что это мне необходимо. Никакой повторяемости напоминалки, да еще и не слышно иногда. Теперь начала обращать внимание на Китай, вроде как ксиоми себя стали неплохой уже показывать, что думаете? Стоит ли переходить на него?
Ну Ксиоми это уже не тот дешевый китай, как раньше было, тем более если покупать именно флагманы, то они очень даже ничего. Главное подделки не берите айфонов, самсунгов, это полный бред.
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