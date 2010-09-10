Кому на Руси жить хорошо

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3890
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Кому на Руси жить хорошо

Сообщение Шварц » 20 окт 2017, 15:31

ivanes писал(а):Ныне до 30% выпускников с дипломом и вузовским значком торгуют на центральном рынке и в сетевых магазинах.
Пора бы знать,что часть из них обучались на бюджетные деньги ,примерно до 4 млн руб за учебу. Лишние они ,или несчастные,которые избрали не ту специальность,или ничему не научились?


Дед... ну не все же такие, как твой внук, раз он и в Америке налоги платит :lol:
Не все удачливые такие :roll:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6830
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Кому на Руси жить хорошо

Сообщение ivanes » 27 окт 2017, 17:29

пора бы всем быть такими.не хрена тогда занимать места в РГРТУ. Это не удача,а опыт и знания профессии.
Пусть РГРТУ ищет таланты,а не набор на бюджетные или платные места.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Кому на Руси жить хорошо

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 11:53

У меня умерла нокиа 1520. Хотел взять 1020, но останавливает отсутствие слота под карту, траблы с календарем, все какое-то дебильное - нельзя поставить событие и будильник с повторением каждые н-минут. Точно знаю, что это мне необходимо. Никакой повторяемости напоминалки, да еще и не слышно иногда. Теперь начала обращать внимание на Китай, вроде как ксиоми себя стали неплохой уже показывать, что думаете? Стоит ли переходить на него?
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Кому на Руси жить хорошо

Сообщение Изаура » Сегодня, 14:57

Буцефалия писал(а):У меня умерла нокиа 1520. Хотел взять 1020, но останавливает отсутствие слота под карту, траблы с календарем, все какое-то дебильное - нельзя поставить событие и будильник с повторением каждые н-минут. Точно знаю, что это мне необходимо. Никакой повторяемости напоминалки, да еще и не слышно иногда. Теперь начала обращать внимание на Китай, вроде как ксиоми себя стали неплохой уже показывать, что думаете? Стоит ли переходить на него?


Ну Ксиоми это уже не тот дешевый китай, как раньше было, тем более если покупать именно флагманы, то они очень даже ничего. Главное подделки не берите айфонов, самсунгов, это полный бред.
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