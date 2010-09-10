Сообщение Шварц » 20 окт 2017, 15:31

ivanes писал(а): Ныне до 30% выпускников с дипломом и вузовским значком торгуют на центральном рынке и в сетевых магазинах.

Пора бы знать,что часть из них обучались на бюджетные деньги ,примерно до 4 млн руб за учебу. Лишние они ,или несчастные,которые избрали не ту специальность,или ничему не научились?

Дед... ну не все же такие, как твой внук, раз он и в Америке налоги платитНе все удачливые такие