Кому на Руси жить хорошо
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Кому на Руси жить хорошо
ivanes писал(а):Ныне до 30% выпускников с дипломом и вузовским значком торгуют на центральном рынке и в сетевых магазинах.
Пора бы знать,что часть из них обучались на бюджетные деньги ,примерно до 4 млн руб за учебу. Лишние они ,или несчастные,которые избрали не ту специальность,или ничему не научились?
Дед... ну не все же такие, как твой внук, раз он и в Америке налоги платит
Не все удачливые такие
Re: Кому на Руси жить хорошо
пора бы всем быть такими.не хрена тогда занимать места в РГРТУ. Это не удача,а опыт и знания профессии.
Пусть РГРТУ ищет таланты,а не набор на бюджетные или платные места.
Пусть РГРТУ ищет таланты,а не набор на бюджетные или платные места.
Re: Кому на Руси жить хорошо
У меня умерла нокиа 1520. Хотел взять 1020, но останавливает отсутствие слота под карту, траблы с календарем, все какое-то дебильное - нельзя поставить событие и будильник с повторением каждые н-минут. Точно знаю, что это мне необходимо. Никакой повторяемости напоминалки, да еще и не слышно иногда. Теперь начала обращать внимание на Китай, вроде как ксиоми себя стали неплохой уже показывать, что думаете? Стоит ли переходить на него?
Re: Кому на Руси жить хорошо
Буцефалия писал(а):У меня умерла нокиа 1520. Хотел взять 1020, но останавливает отсутствие слота под карту, траблы с календарем, все какое-то дебильное - нельзя поставить событие и будильник с повторением каждые н-минут. Точно знаю, что это мне необходимо. Никакой повторяемости напоминалки, да еще и не слышно иногда. Теперь начала обращать внимание на Китай, вроде как ксиоми себя стали неплохой уже показывать, что думаете? Стоит ли переходить на него?
Ну Ксиоми это уже не тот дешевый китай, как раньше было, тем более если покупать именно флагманы, то они очень даже ничего. Главное подделки не берите айфонов, самсунгов, это полный бред.
Re: Кому на Руси жить хорошо
у меня Ленова пилит лучше ASUS.Три Узби.
Эпл презентовал в России три новых айфона при цене от 1000 до 1200 $.
На презентации представили новую модификацию смарт-часов — Apple Watch Series 4. Инженеры полностью изменили не только дизайн (часы стали тоньше, экран — больше, новый циферблат, интерфейс, анимационные эффекты), но и технические характеристики. Так, часы получили новый двухядерный 64-битный процессор, работающий в два раза быстрее своих предшественников.
С новыми функциями Apple Watch Series 4 стало гораздо удобнее следить за здоровьем. Так, обновленные сенсоры стали настолько чувствительными, что могут сделать пользователю даже ЭКГ за 30 секунд и отправить результаты врачу посредством Интернета."Изюминкой" презентации были, разумеется, новые смартфоны от Apple. Представлены две версии "яблочного" девайса на базе процессора Apple A12 с семинанометровой архитектурой, работающего ровно на 50% быстрее предыдущего поколения. Диагональ HDR OLED-дисплея iPhone Xs достигает 5,8 дюйма, а этот же показатель у Xs Max — 6,5 дюйма. Устройство поддерживает две SIM-карты: одну физическую, а вторую — виртуальную.
iPhone XR — бюджетный девайс новой линейки смартфонов от Apple, а потому и характеристики его несколько скромнее: 6,1-дюймовый LCD-дисплей Liquid Retina, сканер лица Face ID, защита по стандарту IP67 и широкоугольная камера с X. Работать новый iPhone XR будет на базе процессора Apple A12, вопреки ожиданиям инсайдеров, которые пророчили ему менее мощную "начинку". Устройство будет доступно для заказа с 19 октября, а стоимость его не превысит $749
Эпл презентовал в России три новых айфона при цене от 1000 до 1200 $.
На презентации представили новую модификацию смарт-часов — Apple Watch Series 4. Инженеры полностью изменили не только дизайн (часы стали тоньше, экран — больше, новый циферблат, интерфейс, анимационные эффекты), но и технические характеристики. Так, часы получили новый двухядерный 64-битный процессор, работающий в два раза быстрее своих предшественников.
С новыми функциями Apple Watch Series 4 стало гораздо удобнее следить за здоровьем. Так, обновленные сенсоры стали настолько чувствительными, что могут сделать пользователю даже ЭКГ за 30 секунд и отправить результаты врачу посредством Интернета."Изюминкой" презентации были, разумеется, новые смартфоны от Apple. Представлены две версии "яблочного" девайса на базе процессора Apple A12 с семинанометровой архитектурой, работающего ровно на 50% быстрее предыдущего поколения. Диагональ HDR OLED-дисплея iPhone Xs достигает 5,8 дюйма, а этот же показатель у Xs Max — 6,5 дюйма. Устройство поддерживает две SIM-карты: одну физическую, а вторую — виртуальную.
iPhone XR — бюджетный девайс новой линейки смартфонов от Apple, а потому и характеристики его несколько скромнее: 6,1-дюймовый LCD-дисплей Liquid Retina, сканер лица Face ID, защита по стандарту IP67 и широкоугольная камера с X. Работать новый iPhone XR будет на базе процессора Apple A12, вопреки ожиданиям инсайдеров, которые пророчили ему менее мощную "начинку". Устройство будет доступно для заказа с 19 октября, а стоимость его не превысит $749
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