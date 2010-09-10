Сообщение ivanes » 16 сен 2018, 11:53

у меня Ленова пилит лучше ASUS.Три Узби.

Эпл презентовал в России три новых айфона при цене от 1000 до 1200 $.

На презентации представили новую модификацию смарт-часов — Apple Watch Series 4. Инженеры полностью изменили не только дизайн (часы стали тоньше, экран — больше, новый циферблат, интерфейс, анимационные эффекты), но и технические характеристики. Так, часы получили новый двухядерный 64-битный процессор, работающий в два раза быстрее своих предшественников.



С новыми функциями Apple Watch Series 4 стало гораздо удобнее следить за здоровьем. Так, обновленные сенсоры стали настолько чувствительными, что могут сделать пользователю даже ЭКГ за 30 секунд и отправить результаты врачу посредством Интернета."Изюминкой" презентации были, разумеется, новые смартфоны от Apple. Представлены две версии "яблочного" девайса на базе процессора Apple A12 с семинанометровой архитектурой, работающего ровно на 50% быстрее предыдущего поколения. Диагональ HDR OLED-дисплея iPhone Xs достигает 5,8 дюйма, а этот же показатель у Xs Max — 6,5 дюйма. Устройство поддерживает две SIM-карты: одну физическую, а вторую — виртуальную.

iPhone XR — бюджетный девайс новой линейки смартфонов от Apple, а потому и характеристики его несколько скромнее: 6,1-дюймовый LCD-дисплей Liquid Retina, сканер лица Face ID, защита по стандарту IP67 и широкоугольная камера с X. Работать новый iPhone XR будет на базе процессора Apple A12, вопреки ожиданиям инсайдеров, которые пророчили ему менее мощную "начинку". Устройство будет доступно для заказа с 19 октября, а стоимость его не превысит $749