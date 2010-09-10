Сообщение Terrysor » 35 минут назад

Завышение цены квартирыСитуация достаточно непростая – почти все знакомые создателя, когда я пытался объяснить им, даже не понимали, о чем речь идет. Потому для начала все растолкуем. Например, у меня есть 2,5 млн руб., и я хочу приобрести квартиру за 5,5 млн руб. Соответственно, кредит мне необходимо взять в 3 млн. Размер кредита получится в 55% стоимости квартиры. Ежели «виртуально» оценить квартиру в 6 млн, то получится, что потребные от банка средства составят уже ровно 50%. Я словно по волшебству превращаюсь в заемщика с огромным размером начального взноса – соответственно, банкиры и более добродушно станут на меня смотреть, и – возможно – проценты по кредиту снизят…Вопросец о распространенности подобной диковинки на рынке снова вызвал противоречия. Ирина Кажикина («Релайт-Недвижимость») категорически заявила, что информация устаревшая: подобные фокусы были распространены до кризиса 2008 года, но на данный момент их нет. А в пресс-службе Сбербанка напомнили, что банк держит под контролем не только лишь сумму, указанную в отчете о оценке, но и в договоре купли-продажи. Прочие эксперты оказались наиболее осторожными в оценках: самым частым ответом оказалось «нечасто, но бывает».Броско, что с инициативой «приукрасить» отчет к заемщику иногда обращаются сами оценщики: мол, давайте нам 3000 рублей, и мы нарисуем для вас прекрасно. Банки, естественно, фильтруют оценочные компании, с которыми работают. «Отчет от заемщика предоставляется только от аккредитованной банком оценочной компании, - говорит Сергей Ситин, начальник управления розничного кредитования Промсвязьбанка. – Аккредитация значит, что банк проверил деятельность компании, в том числе и ее репутацию, и доверяет ей определять цена закладываемого в банк неподвижного имущества. Оценочные компании, как правило, дорожат собственной репутацией и стараются не допускать предоставление недостоверных данных своим партнерам».И все же такое случается. Общение потенциального заемщика происходит вовсе не с руководителем восхитительной аккредитованной компании, а с рядовым исполнителем, и о чем они там условятся – бог известие.А самое любопытное – предстоящая судьба отчета. Дело в том, что необходимость в нем – требование закона «Об ипотеке», и банку таковой документ не особенно-то нужен. Потому, получив отчет об оценке (с хоть какими цифрами – хоть действительными, хоть завышенными), банк обычно оценивает квартиру собственными силами. Проще говоря, его сотрудник открывает базу данных по продажам квартир и находит там самые дешевенькие из подобных вариантов. И в завышении цены отказывает. Так что отлично и банку (знает истинную цену собственного залога), и оценщику (получил дополнительный «гонорар»). Не чрезвычайно хорошо, правда, заемщику – издержал 3000 руб. совершенно напрасно. Но не нужно было взятку давать!ЖК КупавнаСкидка до 3500/кв.м. либо кладовая в подарок. Квартиры от 1,3 млн руб. Горьковское ш. Окончание строительства 2017 г от 1,3 млн руб. Узнать телефонПотребительский кредит под видом ипотечногоБанковских товаров существует масса – о этом сейчас детки малые знают. И также всем понятно, чем ипотечные кредиты лучше всех прочих – они одни из самых выгодных для заемщика. И ставки минимальные (по сравнению с прочими), и сроки самые длинные. Поэтому те граждане, которым нужны просто деньги (т.е. потребительский кредит), пробуют получить ипотечный.Рассказывая об этой теме, почти все банки выразили искреннее недоумение: вот у нас есть нецелевые кредиты под залог имеющейся недвижимости, таковым методом совершенно легально можно получить средства на что угодно! Это, естественно, правда, относительно этих продуктов справедливо все то, что сказано абзацем выше – денег дадут меньше и под условия похуже. Поэтому стимул получить кредит якобы на приобретение недвижимости все-таки существует.«Ситуация чрезвычайно редкая, - говорит Марина Мишурис (ФлексБанк). – Вспоминается лишь один схожий случай. Тогда продавец и клиент, как выяснилось, были в схожих отношениях – и появилось подозрение, что сделка купли-продажи на самом деле фиктивная, а деньги будут использованы на личные цели. Кредит в итоге выдан не был, и проверить эту гипотезу эмпирически не удалось. А вообщем, отсутствие схожих отношений является неотклонимым условием для ипотечного кредита». «С таковыми случаями мы не сталкивались», - подтверждает Лена Ковырзина, директор департамента кредитования розничного бизнеса и МСБ Абсолют Банка. Вкупе с тем эксперт соглашается, что ежели предположить, что владелец квартиры и «покупатель» договорились таким макаром обмануть банк и получить дешевенький кредит, отследить эту схему тяжело. Хотя в данном случае у банка остается залог, на который в случае просрочки по кредиту можно обратить взысканиеВ общем, в большинстве случаев подобные аферы строятся на том, что покупатель и торговец – родственники. И разработка защиты банков обычно максимально ординарна – не кредитовать сделки, в которых между сторонами имеется родство.Новостройки А101Новенькая Москва.15 минут до 3 веток метро. Широкий выбор квартир. 214-ФЗ. Успейте купить по прибыльной стоимости! квартиры от 2,5 млн рублей! А101 Девелопмент Узнать телефонПопытка скрыть обременение квартирыВ отличие от иных приведенных в данной статье приемов (которые, строго говоря, мошенничество, но на бытовом уровне вроде как понятны и извинительны – ну, приписал для себя человек тыщ 15 каждомесячной зарплаты) это уже самая настоящая уголовная ответственность. Сущность сводится к тому, чтобы скрыть факт того, что квартира находится под обременением – и получить под нее 2-ой (а если получится – то и 3-ий, четвертый…) кредит. Честно скажем, о подобном мы слышали не много – но в интернете какие-то отголоски найти удалось.Большинство наших экспертов дружно заявили, что это в принципе нереально. Как справедливо отметила Сабина Хамитова, руководитель департамента ипотеки компании «Домус финанс», любые сделки с недвижимостью подлежат обязательной государственной регистрации и при ипотеке в Единый государственный реестр прав (ЕГРП) вносится пометка о обременении. А банк, выдавая ипотечный кредит, обязательно проверит юридическую чистоту – в том числе возьмет выписку из ЕГРП.Однако Евгений Вальков («Экспресс-Кредит») сообщил, что один раз встречался с попыткой подобного мошенничества: она строилась на том, что свидетельство о принадлежности и остальные документы из ЕГРП были подделаны. Соответственно, пресечено мошенничество оказалось тогда, когда сотрудники банка без помощи других обратились в Росреестр.Марина Мишурис (ФлексБанк), отметив, что лично ни с чем подобным не сталкивалась, добавляет, что подобная афера требует чрезвычайно серьезной «коррупционной сети» - или в органах Росреестра, либо в самом банке. «Но и первое, и 2-ое – чрезвычайно трудно, так как существует большая возможность выявления подлога», - отмечает эксперт. А вопросец о том, что жуликам будет в случае поимки, тут просто не стоит – беря во внимание масштабы аферы, также то, что организовывала ее криминальная группа, гарантированы тюремные сроки – при этом не условные, а самые реальные.[url=/user/TerryCog]оформление кредита онлайн связной[/url]