Психологическая помощь самому себе

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nikitan
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 10:07

Психологическая помощь самому себе

Сообщение nikitan » Сегодня, 10:17

http://samoprozesing.ru/. Опытный психотерапевт бесплатно делится разными простыми методиками и техниками для самостоятельного рассмотрения и проработки личных проблем в отношениях с другими, с самим собой, с миром. Много рекомендаций и примеров. Особенно будет интересным метод для рассмотрения психологичных причин болезни http://samoprozesing.ru/viewtopic.php?id=3079. Весь материал на форуме и все методики совершенно бесплатно и с разрешения автора методики.
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