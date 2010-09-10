Психологическая помощь самому себе
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Психологическая помощь самому себе
http://samoprozesing.ru/. Опытный психотерапевт бесплатно делится разными простыми методиками и техниками для самостоятельного рассмотрения и проработки личных проблем в отношениях с другими, с самим собой, с миром. Много рекомендаций и примеров. Особенно будет интересным метод для рассмотрения психологичных причин болезни http://samoprozesing.ru/viewtopic.php?id=3079. Весь материал на форуме и все методики совершенно бесплатно и с разрешения автора методики.
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