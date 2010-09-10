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владиславо4ка Гость RZN.info Сообщения: 2 Зарегистрирован: Сегодня, 17:10 Коллекторы Цитата Сообщение владиславо4ка » Сегодня, 17:49 Всем доброго времени суток,ребята нашла отличную статью http://9cr.ru/rubrika-kollektorskie-agentstva/zakon-deyatelnosti-kollektorskih-agentstv-na-chto-imeyut-prava тут Вы сможете подробно узнать про коллекторские законы.И на что имеют права коллекторы при общении с заемщиками. Вернуться к началу

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