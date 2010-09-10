Коллекторы
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: Сегодня, 17:10
Коллекторы
Всем доброго времени суток,ребята нашла отличную статью http://9cr.ru/rubrika-kollektorskie-agentstva/zakon-deyatelnosti-kollektorskih-agentstv-na-chto-imeyut-prava тут Вы сможете подробно узнать про коллекторские законы.И на что имеют права коллекторы при общении с заемщиками.
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