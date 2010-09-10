Коллекторы

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
владиславо4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 17:10

Коллекторы

Сообщение владиславо4ка » Сегодня, 17:49

Всем доброго времени суток,ребята нашла отличную статью http://9cr.ru/rubrika-kollektorskie-agentstva/zakon-deyatelnosti-kollektorskih-agentstv-na-chto-imeyut-prava тут Вы сможете подробно узнать про коллекторские законы.И на что имеют права коллекторы при общении с заемщиками.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yrok и 2 гостя