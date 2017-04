Сообщение Michatopisa » Сегодня, 01:32

Устанавливать новейшую приборную панель на Газель или нет — вот в чем вопросец

Почти все водители, отдавая дань моде, желают заменить старенькую панель приборов на своем каре Газель панелью новейшего образца Статья посвящена «Газелевой приборке»: назначение, возможные неисправности Дается инструкция по снятию и установке торпеды

Предназначение панели

Главное назначение панели устройств – информировать водителя о текущем состоянии кара На Газели все приборы и индикаторы размещены на небольшом участке торпеды Водители привыкают к такому расположению устройств

Панель устройств старенького эталона на Газели содержит от 3 до 5 круглых циферблата, которые окружены различными индикаторами Самыми большими по размерам являются циферблаты тахометра и спидометра Основным прибором считается спидометр, потому он всегда находится по центру

Третьим по размерам прибором является указатель температуры охлаждающей воды Не считая этого, на приборке размещаются циферблаты зарядки аккумуляторной батареи, количества бензина Реже присутствует циферблат масла

Приборка старенького эталона

Освеженный внешний вид

Водители меняют старенькую приборку на бизнес панель по причине ее привлекательного внешнего вида 2-ой предпосылкой замены является то, что у панели устройств Газель бизнес расширенный функционал и большее количество возможностей предоставления информации о работе автомобиля

Евро панель оснащена двумя большенными циферблатами тахометра и спидометра и 2-мя маленькими, информирующими о количестве бензина и температуре ОЖ Другие индикаторы размещены по центру

Простота евро панели упрощает водителю принимать информацию Недостатком новой панели является сложность установки Правда, распиновка содержится в аннотации Ежели автовладелец имеет опыт схожих работ, то ему не составит труда установить новую приборку

Распиновка комбинации приборов Газели

Функционал

Если установка выполнена верно, то новенькая композиция устройств работает исправно Единственный недочет – слабая подсветка, которая ночью практически не видна Рекомендуется установить светодиодную подсветку устройств и по всему периметру панели (автор видео — Водила Челябинск)

На Газели установлено 20 индикаторов, сигнализирующих о том, что не работает некий из узлов или датчиков кара

Если вместе с одним из значков загорелась лампочка «Stop», желательно устранить неисправность до начала движения

На щитке при помощи индикаторов выводится информация о состоянии главных узлов и агрегатов кара Подробное описание о предназначении каждого из них можно найти в аннотации по установке и эксплуатации

Типичные неисправности

После подмены приборки возможны следующие неисправности:

не работает или часть устройств, или вся панель;

останавливаются стрелки на устройствах;

неправильные показания датчиков

Решить делему можно последующими действиями:

Сначала необходимо проверить питание: целостность проводов, качество контактов

Ежели с проводкой все в порядке, возможно, что сломался контролер Лучше заменить вполне панель, чем ремонтировать контролер

Датчики могут не работать, если плохой контакт или перегорел предохранитель

Восстановить работу датчиков можно испытать нажатием клавиши «Режим»

При подмене композиции приборов электроника не затрагивается, а именно с ней происходят проблемы Решается неувязка методом замены предохранителей и обновления проводки

Горит лампочка Stop

Установка и снятие торпеды

Приборная панель входит в евро набор на Газель На последних версиях она устанавливается на заводе Водители старых моделей также хотят обновить свою торпеду Замена приборки не представляет ничего сложного: конструкция креплений практически не имеет отличий, а посадочное место панели совпадает по размерам

Замена торпеды тянет за собой значимые переделки, так как она отличается и формой, и конструкцией креплений Какие делать изменения, приходится обдумывать владельцу авто самому Порой для ремонта печки приходится полностью демонтировать торпеду Для этого нужно знать, как снять и установить торпеду обратно Для данной нам процедуры нужно приготовить набор ключей и отверток Может пригодиться помощник

Демонтаж торпеды на Газели

Процедура снятия состоит из выполнения последующих шагов:

До работ в целях безопасности следует обесточить кар Для этого нужно снять минусовую клемму с аккума

в первую очередь снимаются все накладки Крестовой отверткой нужно выкрутить винты крепления обивки

Затем, открутив два винта, снимаем кожух с управляющий колонки

Дальше снимаем накладку с панели устройств, вынимаем ее, потянув на себя руль до упора

Откручиваем крепления комбинации приборов и демонтируем приборку, отсоединив все провода

Далее снимаем рулевую колонку вместе со всеми подключениями

На последующем этапе отключаем электропитание освещения: задние противотуманные огни, внутреннее освещение Также отключить нужно электрокорректор фар

Затем откручиваем болтовое крепление воздушной заслонки

Отключаем тросик от карбюратора, открутив винт крепления оболочки тросика

Дальше отключаем прикуриватель и аварийную сигнализацию

Отверткой откручиваем два болта около управления печкой

Открутив 10 болтов крепления панели, аккуратно снимаем ее с монтажного места

Сейчас отсоединяем воздуховоды от дефлекторов

Демонтируем заслонку карбюратора

Демонтируем панель, отсоединив шланги воздуховодов печки

Сейчас можно снимать торпеду Лучше это делать с помощником, так как она очень тяжелая

Установка торпеды осуществляется в обратном порядке

После установки новейшей торпеды могут не работать некие индикаторы из-за несовместимости строй и новейшей торпеды

Заключение

Установку евро панели рекомендуется для владельцев новых моделей Газели, потому что при всем этом понадобится минимальное количество доработок Для старых моделей следует анализировать возможность замены панели, потому что после замены нередко из-за несовместимости не работает электроника Торпеду поменять можно, ежели она подойдет для данной модели кара

Видео «Снятие приборной панели на Газели»

В этом видео показывается, как снять панель приборов на автомобиле Газель (автол ролика — Евгений Логачев)





oixrf jungleheart com

serial-lhyxq x24hr com

omgrd mefound com

serial-gotpr mefound com

wdgkt mefound com



serial-agjkk justdied com/ Сериалы

yrvzi toythieves com/ Сериалы

ahhln mefound com/ Сериалы

serial-gvdyt mrbonus com/ Сериалы

serial-autlk 2waky com/ Сериалы