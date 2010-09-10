Сообщение EdwardJak » 48 минут назад

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Большая часть водителей которые имеют маленький грузовичек ГАЗель, хотят его модернизировать, усилить раму, что повысит грузоподъемность машины и продлевает длительность эксплуатации Рама этого автомобиля выполнена из швеллера который изготовлен из стали и существует задними и передними колесами хрупкое место, где и возникают деформирования и даже трещины Бывали эпизоды, когда машина переламывалась в таком слабом месте пополам, в следствии этого усиление рамы ГАЗели - нисколько не бесполезная процедура Усилия отремонтировать слабые места методом электросварки большого успеха не гарантируют, так как шов от сварки начинает вызывать напряжение металла и возникновение свежих трещинок находящихся около шва

Намного лучше раму усиливать накладками, какие выполняются из б у Рамы такого же авто или из нового стального профиля - швеллера или уголков Сначала в заготовке вырезают пазы для обхода имеющихся крепежных элементов и просверливают отверстия, с помощью каких рама и усилитель скручиваются болтами Сварочные работы при этом не применяется, напряжений металла в раме не появляется

Болты лучше использовать с с резьбой с мелким шагом, в таких болтах намного меньше вероятность произвольного откручивания Каленые болты можно взять от кардана УАЗа, а гайки к ним - от шатуна Газ-66

Что еще можно модернизировать в ГАЗели

Собственными силами Вы можете внести большое количество улучшений в конструкцию такого практичного автомобиля ГАЗ К примеру, можно произвести не только усиление еще и gruzpravka36 ru/udlineniye-gazeley удлинение рамы ГАЗель Кроме того, можно кузов машины модифицировать на фургон, а обыкновенный фургон трансформировать на изотермический

Изотермичность гарантируется обшивкой кузова изнутри теплоизоляционным материалом, в качестве которого можно применять листовой пенополиуретан и жидкий пенополиуретан, какой заделывает стыки между листами утеплителя Изнутри изотермичный фургон облицовывается нержавеющей или оцинкованной (хуже) сталью или фанерой Случается фургон изготавливают из пенополиуретановых сэндвич-панелей, у каких есть в составе теплоизолирующий слой

Можно сделать и обратную процедуру: при надобности транспортировки объемных грузов можно своими силами изготовить на машину бортовую платформу, купив готовые борта При желании и навыках работы с металлом такие работы есть возможность выполнить собственными силами, тем более, что специализированного оснащения для этой цели не потребуется

Те кто не умеет или не может

Не все могут проводить работы с металлом У кого-то попросту ничего не получается, а кто-то не может себе позволить выделить нужное количество времени для серьезной переборки машины В этом Вы имеете возможность прийти к нам У нас работы производят опытные специалисты, какие множество раз делали усиление и удлинение рам, осуществляли

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