Отзывы о сантехниках Рязани
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Отзывы о сантехниках Рязани
Компания "Хороший Сантехник" тел. 77-68-10
Недавно воспользовался услугами данной компании, нужна была замена ванны, туалета и труб. Ребята молодцы, оперативно приехали, всё сделали, остались с женой довольные))
Недавно воспользовался услугами данной компании, нужна была замена ванны, туалета и труб. Ребята молодцы, оперативно приехали, всё сделали, остались с женой довольные))
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Грузчики_рязань и 2 гостя