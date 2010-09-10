Отзывы о сантехниках Рязани

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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borispul
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 09:47

Отзывы о сантехниках Рязани

Сообщение borispul » Сегодня, 09:55

Компания "Хороший Сантехник" тел. 77-68-10
Недавно воспользовался услугами данной компании, нужна была замена ванны, туалета и труб. Ребята молодцы, оперативно приехали, всё сделали, остались с женой довольные))
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