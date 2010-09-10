Сообщение Грузчики_рязань » 14 апр 2017, 11:04

День добрый! Так как в последнее время бригад с грузчиками развелось такое количество, что создаётся впечатление, что в городе одни грузчики-расскажу немного о том, что у нас в городе вообще творится.

Ну, во первых все вы видели картонки-их у нас на каждом столбе. Судя по содержанию предлагается и сборка мебели и транспорт и всякое разное. Это-наркореабилитационный центр. Дада! Лечение трудом. Видели такие же картонки с призывом лечиться от наркомании и алкоголизма? Это оно самое. Как правило, грузчики там бывшие наркоманы и из МЛС, часто из другого города, живущие коммуной в частном секторе. Сегодня такой гражданин работает в центре реабилитации-завтра не работает-выводы делайте сами.

Как заказать? Ищите на любом столбе (подъезде) объявление-и звоните.

Вторая часть-это студенты. Молодые перспективные, но как правило опыта никакого. Заработать-главная цель. Своего транспорта нет, заказывают транспорт как правило в грузоперевозках. Пришла машина но нет грузчиков? За авто с момента его прихода вы платите. Не могут вытащить диван в дверной проем и кормят вас баснями? Это студенты. Курят каждые 15 минут? Нет, это не усталость а возможность потянуть время.

Как заказать? В ярмарке и на авито. Никакого личного сайта, только телефон. Ну и мат. ответственности тоже никакой.

Третья категория, к которой и мы себя относим-это фирмы. Есть опыт работы, есть личный сайт, есть юридический адрес и тчательно подобранный персонал. Возникла порча вашего имущества в результате переезда? Никто не станет прятаться, уходить от разговора или бросать трубку-таким фирмам репутация дороже, поскольку Вы для них-клиент.

Транспорт как правило у таких фирм свой. Опыта достаточно. Сотрудники имеют несколько профильных специальностей-это и сборка мебели, и демонтаж, и мелкие сантехнические работы...

Где искать? В интернете. Как правило есть свой сайт, ип, юридический адрес. Всё подробно распросят, зададут много вопросов и ответят на ваши. Договор? Без вопросов.

Так что, дорогие рязанцы, будьте разборчивее....

Профессиональные грузчики. Грузоперевозки по России. Ускоренная доставка грузов на дальние расстояния тел.89105777002