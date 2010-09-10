Доставка Москва - Рязань. Сверхсрочно

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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dostavkoff
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 33 минуты назад

Доставка Москва - Рязань. Сверхсрочно

Сообщение dostavkoff » 26 минут назад

Если возникла необходимость совершить срочное отправление из Москвы в Рязань , обращайтесь в нашу курьерскую службу.Доставим документы одним днем! Так же возможна доставка Рязань - Москва, но по увеличенным срокам.
Фирма существует и успешно функционирует на рынке уже 6 лет.
Ссылка: http://www.dostavkoff.ru/srochnaya-dost ... va_ryazan/
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