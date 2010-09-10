Требуется копирайтер
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Требуется копирайтер
Требования:
1. Хорошее знание русского языка
2. Наличие интернета
3. Свободное время от 1 часа ежедневно
4. Наличие кошелька вебмани для вывода заработанных денег
5. Желание зарабатывать
Работа заключается в написании комментариев рекламного характера на форумах, соц. сетях и прочих подходящих ресурсах. Так же, при желании можно зарабатывать на лайках, репостах и просмотрах видео. Цена одного комментария от 18,75 руб. до бесконечности. Выводить деньги можно в любой удобной Вам валюте, на кошелёк вебмани.
И так, для того что бы начать зарабатывать
Переходим по ссылке http://forumok.com/p/a8160868/
Проходим лёгкую регистрацию
Заполняем имеющиеся у нас профили соц. сетей и форумы
Переходим к поиску заказов
Выполняем заказы
Получаем деньги
Выводим себе на кошелёк
Для того, что бы вывести деньги, Вам не нужно выполнять никаких лишних требований: платить, приглашать кого-то или танцевать с бубном!
Это очень интересная и творческая работа.
Желаю удачи!
http://forumok.com/p/a8160868/
1. Хорошее знание русского языка
2. Наличие интернета
3. Свободное время от 1 часа ежедневно
4. Наличие кошелька вебмани для вывода заработанных денег
5. Желание зарабатывать
Работа заключается в написании комментариев рекламного характера на форумах, соц. сетях и прочих подходящих ресурсах. Так же, при желании можно зарабатывать на лайках, репостах и просмотрах видео. Цена одного комментария от 18,75 руб. до бесконечности. Выводить деньги можно в любой удобной Вам валюте, на кошелёк вебмани.
И так, для того что бы начать зарабатывать
Переходим по ссылке http://forumok.com/p/a8160868/
Проходим лёгкую регистрацию
Заполняем имеющиеся у нас профили соц. сетей и форумы
Переходим к поиску заказов
Выполняем заказы
Получаем деньги
Выводим себе на кошелёк
Для того, что бы вывести деньги, Вам не нужно выполнять никаких лишних требований: платить, приглашать кого-то или танцевать с бубном!
Это очень интересная и творческая работа.
Желаю удачи!
http://forumok.com/p/a8160868/
1 сообщение • Страница 1 из 1
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