Сообщение AndreyKam » 46 минут назад

На днях пересматривал содержание интернет, случайно к своему восторгу обнаружил прекрасный веб-сайт Вот он: printo-graf ru/pechati_shtampy htm печать ип на соколе Для моих близких данный вебсайт произвел незабываемое впечатление Всем пока!