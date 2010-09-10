аренда ростов
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 апр 2017, 04:46
аренда ростов
Практически все жилье здесь — старый фонд со своими плюсами (вроде высоких потолков и просторных подъездов) и минусами, главные из которых — изношенность коммуникаций и практически полное отсутствие парковочных мест. При этом вы сами решаете, в доме какого типа приобрести квартиру, в каком районе, делать ли там ремонт (в зависимости от того, какие квартиры наиболее привлекательны для арендаторов в вашем городе). при беседе с риэлторами ведите себя спокойно, не показывайте волнение и большой заинтересованности в скорейшем поиске жильцов; внимательно проверяйте все предлагаемые вам к подписи документы. Если же с поверхностью всё в порядке, и вы уверены в том, что клинкер являет собой вполне крепкую основу, можно постепенно переходить с нижних его рядов к центральным и верхним.
vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove - аренда квартир ростов
vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove - снять дом
сдать квартиру ростов
Полностью все сведения о квартире — из свидетельства о праве собственности. Тем, у кого база в виде доходов (6 %) на момент написания статьи, не выдают. Но иногда распознать их не так-то просто, они могут представиться агентством недвижимости. Если квартир, сдающихся в аренду, будет одна-две, то всё это допустимо. Далее агентство самостоятельно ищет подходящие по всем параметрам варианты и предлагает их клиенту для осмотра. А вот экологичным этот район назвать сложно, несмотря на близость к воде и большое количество зелени. Кроме того, выяснить поведение квартирантов можно, поговорив с соседями. А дальше сам корректирует её в сторону уменьшения. Я хочу здесь вас сразу предупредить об этом. Но не пытайтесь тут же навязать клиенту договор на «главную» услугу. Но обычно все не так здорово и реальные деньги не совсем совпадают с теми, которые попадают в декларации и т.д.
vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove - аренда квартир ростов
vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove - снять дом
сдать квартиру ростов
Полностью все сведения о квартире — из свидетельства о праве собственности. Тем, у кого база в виде доходов (6 %) на момент написания статьи, не выдают. Но иногда распознать их не так-то просто, они могут представиться агентством недвижимости. Если квартир, сдающихся в аренду, будет одна-две, то всё это допустимо. Далее агентство самостоятельно ищет подходящие по всем параметрам варианты и предлагает их клиенту для осмотра. А вот экологичным этот район назвать сложно, несмотря на близость к воде и большое количество зелени. Кроме того, выяснить поведение квартирантов можно, поговорив с соседями. А дальше сам корректирует её в сторону уменьшения. Я хочу здесь вас сразу предупредить об этом. Но не пытайтесь тут же навязать клиенту договор на «главную» услугу. Но обычно все не так здорово и реальные деньги не совсем совпадают с теми, которые попадают в декларации и т.д.
vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove - снять дом в ростове
1 сообщение • Страница 1 из 1
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