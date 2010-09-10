Новый Lineage взорвал интернет!
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Новый Lineage взорвал интернет!
На Европе играла у них, постоянно фан 100 на 100 и больше, всё зарабатывается в PvP и опыт и адена, играешь в удовольствие, без лишних фармов. Кто не пробовал подобный мод - обязательно заходите, очень годный сервер infinitel2.ru я там буду на открытии.
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