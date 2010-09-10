Сообщение Alenalex » 20 минут назад

На Европе играла у них, постоянно фан 100 на 100 и больше, всё зарабатывается в PvP и опыт и адена, играешь в удовольствие, без лишних фармов. Кто не пробовал подобный мод - обязательно заходите, очень годный сервер infinitel2.ru я там буду на открытии.