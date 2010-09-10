Окрашенные стразы — как и прочие стёкла — получают добавлением в исходную шихту стразник.рф
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 34 минуты назад
Окрашенные стразы — как и прочие стёкла — получают добавлением в исходную шихту стразник.рф
Стеклянные xn--80aodinpgi xn--p1ai/ наборы со стразами имитации драгоценных камней были известны ради
протяжении средневековья, очень вокабула «страз» происходит
помощью фамилии эльзасского ювелира Георга Штрасса
(Georges Frederic Strass, 1701—1773), сколько в
XVIII веке xn--80aodinpgi xn--p1ai/ наборы со стразами получил калиевое стекло с высоким содержанием
свинца (в следствие шихты входило более 50 % свинцового сурика
Pb3O4) и использовал его в производстве бижутерии, имитирующей
бриллианты Полученное Штрассом стекло являлось свинцовым
хрусталём (в современной классификации оптических стёкол —
тяжёлый флинт), характеризующимся, чтобы высокого
показателя преломления сильным «блеском» и, чтобы
высокой дисперсии — цветной «игрой»
протяжении средневековья, очень вокабула «страз» происходит
помощью фамилии эльзасского ювелира Георга Штрасса
(Georges Frederic Strass, 1701—1773), сколько в
XVIII веке xn--80aodinpgi xn--p1ai/ наборы со стразами получил калиевое стекло с высоким содержанием
свинца (в следствие шихты входило более 50 % свинцового сурика
Pb3O4) и использовал его в производстве бижутерии, имитирующей
бриллианты Полученное Штрассом стекло являлось свинцовым
хрусталём (в современной классификации оптических стёкол —
тяжёлый флинт), характеризующимся, чтобы высокого
показателя преломления сильным «блеском» и, чтобы
высокой дисперсии — цветной «игрой»
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость