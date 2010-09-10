Сообщение Matthewcah » 32 минуты назад

Стеклянные xn--80aodinpgi xn--p1ai/ наборы со стразами имитации драгоценных камней были известны ради

протяжении средневековья, очень вокабула «страз» происходит

помощью фамилии эльзасского ювелира Георга Штрасса

(Georges Frederic Strass, 1701—1773), сколько в

XVIII веке xn--80aodinpgi xn--p1ai/ наборы со стразами получил калиевое стекло с высоким содержанием

свинца (в следствие шихты входило более 50 % свинцового сурика

Pb3O4) и использовал его в производстве бижутерии, имитирующей

бриллианты Полученное Штрассом стекло являлось свинцовым

хрусталём (в современной классификации оптических стёкол —

тяжёлый флинт), характеризующимся, чтобы высокого

показателя преломления сильным «блеском» и, чтобы

высокой дисперсии — цветной «игрой»