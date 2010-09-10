Домен - это поселение пространства иерархических имен козни Интернет

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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GregorypeR
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 37 минут назад

Домен - это поселение пространства иерархических имен козни Интернет

Сообщение GregorypeR » 31 минуту назад

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- представляет собой занесение информации о домене и его администраторе в центральную базу данных с целью обеспечения уникальности использования домена, а также получения прав чтобы администрирование домена администратором. Пожертвование сообразно регистрации домена считается оказанной с момента занесения информации в базу данных. Регистрация домена действует в ход одного возраст, считая с момента регистрации домена.
https://2dm.prohoster.info
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