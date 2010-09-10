Прослушка ребенка
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Прослушка ребенка
Всем, привет! Ситуация следующая: ребенокм учится в 3-м классе и я стала замечать, что он приходит домой со школы в синяках. Можно ли как-то прослушать его телефон, или купить какое-то прослушивающие устройство? Было бы очень даже не плохо, чтобы была возможность посмотреть где находится в текущее время дитя. Прогуливает он уроки, или нет.
Всем заранее спасибо за ответы.
Всем заранее спасибо за ответы.
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