Прослушка ребенка

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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innaKak
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:54

Прослушка ребенка

Сообщение innaKak » 17 апр 2017, 20:48

Всем, привет! Ситуация следующая: ребенокм учится в 3-м классе и я стала замечать, что он приходит домой со школы в синяках. Можно ли как-то прослушать его телефон, или купить какое-то прослушивающие устройство? Было бы очень даже не плохо, чтобы была возможность посмотреть где находится в текущее время дитя. Прогуливает он уроки, или нет.
Всем заранее спасибо за ответы.
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1354
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Прослушка ребенка

Сообщение koten » 40 минут назад

автофон-маяк вам в помощь - полностью автономен, живет долго, умееет все что нужно, размером с пачку сигарет. если найдете более ранние версии - они еще компактнее
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