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- Зарегистрирован: 15 апр 2017, 19:54
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Начинающий психолог онлайн, онлайн психолог консультант
А во что или кого веришь ты?
Первостепенно следует научиться слушать, слышать, верить родному сердцу и разуму - собственным ощущениям, чувствам, мировосприятию. А уж потом и людям, окружающим твою персону!
Без доверия невозможна нормальная связь меж мужчиной и женщиной. Где имеется взаимодоверие и уважение между людьми - только там и развиваются крепкие взаимоотношения. Требуется порой довериться в данном мире, если желаешь существовать рядом с близким по духу человеком.
Цени людей, которые рядом с тобой и доверяют тебе, особенно в те моменты жизни, когда тебе нужна помощь. Почему ты веруешь во что угодно и всем подряд, воспринимая практически все за оригинал и правду?
Надеешься, что кто-нибудь поможет или решит твои неприятности или какую-нибудь задачу?
Может настало время уже в себя поверить наконец? В себя, в личные мощности и способности!
Доверие заслуживается годами, но и теряется в миг... Необходимо психологически - разумом понять, осознать всю силу и ценность силы веры.
* Лучше иметь сотню друзей, чем сто рублей. *
Подробнее на: http://осознанный.рф/stati/49-doverie-vera
Первостепенно следует научиться слушать, слышать, верить родному сердцу и разуму - собственным ощущениям, чувствам, мировосприятию. А уж потом и людям, окружающим твою персону!
Без доверия невозможна нормальная связь меж мужчиной и женщиной. Где имеется взаимодоверие и уважение между людьми - только там и развиваются крепкие взаимоотношения. Требуется порой довериться в данном мире, если желаешь существовать рядом с близким по духу человеком.
Цени людей, которые рядом с тобой и доверяют тебе, особенно в те моменты жизни, когда тебе нужна помощь. Почему ты веруешь во что угодно и всем подряд, воспринимая практически все за оригинал и правду?
Надеешься, что кто-нибудь поможет или решит твои неприятности или какую-нибудь задачу?
Может настало время уже в себя поверить наконец? В себя, в личные мощности и способности!
Доверие заслуживается годами, но и теряется в миг... Необходимо психологически - разумом понять, осознать всю силу и ценность силы веры.
* Лучше иметь сотню друзей, чем сто рублей. *
Подробнее на: http://осознанный.рф/stati/49-doverie-vera
1 сообщение • Страница 1 из 1
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