Сообщение КЛК ФЦ РосКэт » Сегодня, 11:44

22-23 апреля

"Выставку-Продажу Породистых котят"

Приглашаем всех желающих посетитьВ дружественной атмосфере, пообщаться с любителями кошек, представителями клуба "РосКэт" г.Рязань. Получить грамотный совет фелинолога, а также приобрести себе пушистого друга!Место проведения выставки : ТРЦ М5 МОЛЛ, Московское шоссе д.65 а