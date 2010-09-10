"Выставка-Продажа Породистых котят"

Обсуждение развлекательных мероприятий города.

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КЛК ФЦ РосКэт
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36

"Выставка-Продажа Породистых котят"

Сообщение КЛК ФЦ РосКэт » 18 апр 2017, 11:44

22-23 апреля Приглашаем всех желающих посетить "Выставку-Продажу Породистых котят"
В дружественной атмосфере, пообщаться с любителями кошек, представителями клуба "РосКэт" г.Рязань. Получить грамотный совет фелинолога, а также приобрести себе пушистого друга!
Место проведения выставки : ТРЦ М5 МОЛЛ, Московское шоссе д.65 а

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Razorka
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 май 2017, 15:49
Откуда: Рязань

Re: "Выставка-Продажа Породистых котят"

Сообщение Razorka » 8 минут назад

Мы были, нам очень понравилось, котики немного замучанные уже были, но красивые.
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