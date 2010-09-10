"Выставка-Продажа Породистых котят"
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36
"Выставка-Продажа Породистых котят"
22-23 апреля Приглашаем всех желающих посетить "Выставку-Продажу Породистых котят"
В дружественной атмосфере, пообщаться с любителями кошек, представителями клуба "РосКэт" г.Рязань. Получить грамотный совет фелинолога, а также приобрести себе пушистого друга!
Место проведения выставки : ТРЦ М5 МОЛЛ, Московское шоссе д.65 а
В дружественной атмосфере, пообщаться с любителями кошек, представителями клуба "РосКэт" г.Рязань. Получить грамотный совет фелинолога, а также приобрести себе пушистого друга!
Место проведения выставки : ТРЦ М5 МОЛЛ, Московское шоссе д.65 а
Re: "Выставка-Продажа Породистых котят"
Мы были, нам очень понравилось, котики немного замучанные уже были, но красивые.
"Выставка Продажа Породистых котят"
а регламент? в смысле один заводчик может принести 15котят?
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