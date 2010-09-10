В обход блокировки анонимайзер
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В обход блокировки анонимайзер
Сообщество всем давно извесного Тор браузера вместе с Эдвардом Сноуденом разработало анонимайзер нового поколения работающий через анонимное тор соединение, на основе исходных кодов этого анонимайзера было разработано несколько полноценных браузерных плагинов.
Сообщение о разработке новой версии тор анонимайзера многократно сообщалось в новостях английского издания Гардиентовс со ссылкой на анонимный источник.
Благодаря новой разработке борцов за анонимность, открыть тор ссылки теперь возможно в обычном браузере, а обычный tor стал доступным во всех смартфонах и планшетах (android, ios, windows) без установки сторонних обозревателей.
Новый анонимайзер превосходно работает в разных странах где запрещен Tor (Казахстан, Беларусь и пр.) за счет шифрованного vpn соединения.
Чтобы получить доступ на анонимные магазины теперь не требуется скачивать и устанавливать Tor Browser, достаточно запустить анонимайзер в обычном браузере.
Анонимайзер построен на основе исходных кодов заложенных в основе луковичной маршрутизации и обеспечивает тройное шифрование через основной сервер находящийся в теневой зоне интернета.
http://vobhod.org/
Проверить эффективность анонимайзера просто, введите onion ссылку (например http://ramp.la/ или любую анонимную торговую площадку или заблокированный сайт) и вы увидете что сайт работает.
Проверить соединение возможно и на официальном сайте TorProject check.torproject.org
Посещать запрещенные сайты в обход роскомнадзора теперь стало легко и безопасно!
Сообщение о разработке новой версии тор анонимайзера многократно сообщалось в новостях английского издания Гардиентовс со ссылкой на анонимный источник.
Благодаря новой разработке борцов за анонимность, открыть тор ссылки теперь возможно в обычном браузере, а обычный tor стал доступным во всех смартфонах и планшетах (android, ios, windows) без установки сторонних обозревателей.
Новый анонимайзер превосходно работает в разных странах где запрещен Tor (Казахстан, Беларусь и пр.) за счет шифрованного vpn соединения.
Чтобы получить доступ на анонимные магазины теперь не требуется скачивать и устанавливать Tor Browser, достаточно запустить анонимайзер в обычном браузере.
Анонимайзер построен на основе исходных кодов заложенных в основе луковичной маршрутизации и обеспечивает тройное шифрование через основной сервер находящийся в теневой зоне интернета.
http://vobhod.org/
Проверить эффективность анонимайзера просто, введите onion ссылку (например http://ramp.la/ или любую анонимную торговую площадку или заблокированный сайт) и вы увидете что сайт работает.
Проверить соединение возможно и на официальном сайте TorProject check.torproject.org
Посещать запрещенные сайты в обход роскомнадзора теперь стало легко и безопасно!
1 сообщение • Страница 1 из 1
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