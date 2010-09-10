реализую роторные мульчеры PILEMASTER DAH150E
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
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реализую роторные мульчеры PILEMASTER DAH150E
Реализую лесную фрезу PILEMASTER DAH150E (или его Канадский аналог DenisCimaf) для экскаватора 20-27т Есть модель PILEMASTER DAH125D для экскаваторов 12-20 тонн Есть модель PILEMASTER DAH125D для экскаваторов 12-20 тонн
Данный мульчер позволяет эффективно использовать всю мощность экскаватора для расчистка нефтепроводов, газопроводов,
Высокая эффективность достигается за счет вращения ротора на скорости до 3000 оборотов в минуту !!! У других производителей скорость вращения ротора не более 1500 об\минуту Оборудования в наличие в г Екатеринбург, возможна доставка в любой город транспортной компанией ПЭК, КИТ Деловые Линии
Очень мощный мульчер с диаметром ротора 510 мм Рубит деревья до 400 мм
Быстро Четко Дорого
Компания УМ Строймост
контактный т\ф: +7(3435) 370-180
info@pilemaster ru
База г Качканар можем отправить транспортной компанией Деловые линии
blog pilemaster ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB_0091-300x225 jpeg
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Данный мульчер позволяет эффективно использовать всю мощность экскаватора для расчистка нефтепроводов, газопроводов,
Высокая эффективность достигается за счет вращения ротора на скорости до 3000 оборотов в минуту !!! У других производителей скорость вращения ротора не более 1500 об\минуту Оборудования в наличие в г Екатеринбург, возможна доставка в любой город транспортной компанией ПЭК, КИТ Деловые Линии
Очень мощный мульчер с диаметром ротора 510 мм Рубит деревья до 400 мм
Быстро Четко Дорого
Компания УМ Строймост
контактный т\ф: +7(3435) 370-180
info@pilemaster ru
База г Качканар можем отправить транспортной компанией Деловые линии
blog pilemaster ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB_0091-300x225 jpeg
<iframe width="560" height="315" src="youtube com/embed/UCux_72_dIk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
токарные и фрезерные работы на станках ЧПУ
1 сообщение • Страница 1 из 1
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