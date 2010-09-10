Сообщение PMaster » 36 минут назад

Реализую лесную фрезу PILEMASTER DAH150E (или его Канадский аналог DenisCimaf) для экскаватора 20-27т Есть модель PILEMASTER DAH125D для экскаваторов 12-20 тонн Есть модель PILEMASTER DAH125D для экскаваторов 12-20 тонн

Данный мульчер позволяет эффективно использовать всю мощность экскаватора для расчистка нефтепроводов, газопроводов,

Высокая эффективность достигается за счет вращения ротора на скорости до 3000 оборотов в минуту !!! У других производителей скорость вращения ротора не более 1500 об\минуту Оборудования в наличие в г Екатеринбург, возможна доставка в любой город транспортной компанией ПЭК, КИТ Деловые Линии

Очень мощный мульчер с диаметром ротора 510 мм Рубит деревья до 400 мм

Быстро Четко Дорого

Компания УМ Строймост

контактный т\ф: +7(3435) 370-180

info@pilemaster ru

База г Качканар можем отправить транспортной компанией Деловые линии

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токарные и фрезерные работы на станках ЧПУ