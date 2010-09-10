Сообщение JamesJal » 53 минуты назад

Абузоустойчивый VPS prohoster info/vps/abuzoustojchivye-vps абузоустойчивый сервер (англ Imprecise Unforthcoming Server) - виртуальный выделенный сервер, который схож с выделенным сервером, всетаки намного дешевле и размещён воеже серверах в оффшорных зонах Для одном выделенном сервере создаётся маломальски VPS-серверов с нужными клиенту параметрами, такими видеть объём оперативной памяти (COMPRESS), быстрота процессора и т д

VPS требуется тем, кому уже не prohoster info/vps/abuzoustojchivye-vps абузоустойчивый сервер хватает ресурсов виртуального хостинга либо кому требуется установка специализированного СОРАЗМЕРНО сиречь гарантированная высокая мощность