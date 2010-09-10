Заболевание приводит к нарушению всех видов обмена веществ, поражению сосудов, diabetik.guru
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Заболевание приводит к нарушению всех видов обмена веществ, поражению сосудов, diabetik.guru
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будто самостоятельное заболевание Великие врачи Древней Греции и Рима постоянно размышляли неимоверный этой загадочной болезни Лекарь Аретаиус придумал ей отрицание «диабет» — по-гречески «протекаю, прохожу посредством» Математик Цельс доказывал, кто в возникновении сахарного диабета виновато несварение желудка, а важный Гиппократ ставил диагноз, пробуя мочу пациента ради вкус Своевременно, древние китайцы тоже знали, сколь пребывание сахарном диабете моча становится сладкой Они придумали своенравный метод диагностики с сквозь мух (и ос) Ежели мухи садятся для блюдце с мочой, знать, моча сладкая, а недужный болен
медицинском diabetik guru/cure/lechenie-gipertonii-pri-saharnom-diabete html лечение гипертонии при диабете трактате «Бумага Эберса» описывали смачный диабет,
будто самостоятельное заболевание Великие врачи Древней Греции и Рима постоянно размышляли неимоверный этой загадочной болезни Лекарь Аретаиус придумал ей отрицание «диабет» — по-гречески «протекаю, прохожу посредством» Математик Цельс доказывал, кто в возникновении сахарного диабета виновато несварение желудка, а важный Гиппократ ставил диагноз, пробуя мочу пациента ради вкус Своевременно, древние китайцы тоже знали, сколь пребывание сахарном диабете моча становится сладкой Они придумали своенравный метод диагностики с сквозь мух (и ос) Ежели мухи садятся для блюдце с мочой, знать, моча сладкая, а недужный болен
1 сообщение • Страница 1 из 1
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