Кредиты малому и среднему бизнесу

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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AllaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вчера, 19:43

Кредиты малому и среднему бизнесу

Сообщение AllaErego » 41 минуту назад

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

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AllaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вчера, 19:43

Кредиты малому и среднему бизнесу

Сообщение AllaErego » 35 минут назад

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

Заполнить заявку

Изображение
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