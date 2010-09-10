Сообщение AllaErego » 41 минуту назад

СКБ-Банк

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Обеспечение - не требуется

Требования к заемщикам:

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– один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:Срок кредитования - до 60 мес.Процентная ставка - от 15,9%-------------------------------------------------------------------------------------------------------Возраст - от 23 до 70 летСтаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцевГражданство РФРегистрация и фактическое проживание на территории РФ