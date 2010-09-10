Сообщение viktor-boyko » 15 минут назад

Срочно нужная компания-перевозчик, направление Ницца – Москва. Вещей уже сейчас вышло оч много. Хотя сначала казалось, что их мало... Через два дня самолет, а мы даже вещи еще не паковали, суеты столько. времени нет, что бы даже с собой в самолет что-то собирать. Ужас в общем.