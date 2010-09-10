Нужна транспортная компания (личный опыт)
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- Зарегистрирован: 18 минут назад
Нужна транспортная компания (личный опыт)
Срочно нужная компания-перевозчик, направление Ницца – Москва. Вещей уже сейчас вышло оч много. Хотя сначала казалось, что их мало... Через два дня самолет, а мы даже вещи еще не паковали, суеты столько. времени нет, что бы даже с собой в самолет что-то собирать. Ужас в общем.
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