Нужна транспортная компания (личный опыт)

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viktor-boyko
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 минут назад

Нужна транспортная компания (личный опыт)

Сообщение viktor-boyko » 15 минут назад

Срочно нужная компания-перевозчик, направление Ницца – Москва. Вещей уже сейчас вышло оч много. Хотя сначала казалось, что их мало... Через два дня самолет, а мы даже вещи еще не паковали, суеты столько. времени нет, что бы даже с собой в самолет что-то собирать. Ужас в общем.
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