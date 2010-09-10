Изготовление любых металлических деталей на заказ
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Изготовление любых металлических деталей на заказ
Индивидуальное изготовление любых металлических деталей на заказ, по чертежам, для машиностроительных предприятий, для частных предприятий и малого бизнеса.
- Изготовление прессформ для литья пластмасс (пресс форм) для литья пластмасс под давлением из алюминия, бронзы и др. металлов.
- Изготовление конических шестерен и зубчатых колес.
- Изготовление зубчатых передач по чертежам заказчиков: цилиндрические, планетарные, конические с круговым зубом. Изготовление конических шестерен и зубчатых колес.
- Изготовление штамповой оснастки для станков, цепные звездочки, валы.
- Литье пластмассы под давлением, литье алюминия, бронзы под давлением.
Контакты: +79826925963 Александр. +79122632630 Cергей. Почта ust-mn@mail.ru.
- Изготовление прессформ для литья пластмасс (пресс форм) для литья пластмасс под давлением из алюминия, бронзы и др. металлов.
- Изготовление конических шестерен и зубчатых колес.
- Изготовление зубчатых передач по чертежам заказчиков: цилиндрические, планетарные, конические с круговым зубом. Изготовление конических шестерен и зубчатых колес.
- Изготовление штамповой оснастки для станков, цепные звездочки, валы.
- Литье пластмассы под давлением, литье алюминия, бронзы под давлением.
Контакты: +79826925963 Александр. +79122632630 Cергей. Почта ust-mn@mail.ru.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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