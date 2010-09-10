Сообщение ust-mn » 21 минуту назад

Индивидуальное изготовление любых металлических деталей на заказ, по чертежам, для машиностроительных предприятий, для частных предприятий и малого бизнеса.- Изготовление прессформ для литья пластмасс (пресс форм) для литья пластмасс под давлением из алюминия, бронзы и др. металлов.- Изготовление конических шестерен и зубчатых колес.- Изготовление зубчатых передач по чертежам заказчиков: цилиндрические, планетарные, конические с круговым зубом. Изготовление конических шестерен и зубчатых колес.- Изготовление штамповой оснастки для станков, цепные звездочки, валы.- Литье пластмассы под давлением, литье алюминия, бронзы под давлением.