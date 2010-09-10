генератор для дома
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генератор для дома
А никто не разбирается тут случайно в домашних электростанциях? мне бы на дачу купить такую, но я пока даже не знаю скакой стороны подойти
Re: генератор для дома
а что за дача у вас? Дом для полноценной жизни? или так..чайник/ радио? И как часто там нет света?
Re: генератор для дома
Да. чайник, холодильник. летом живем там на выходных, комп есть. ХОтя комп как раз немного берет, но тем не менее.
Re: генератор для дома
Много берет насос, у вас вода как подается ?
- Korpan_Vlad
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41
Re: генератор для дома
насос как раз немного. У меня вот все , что преречислено работает при помощи гены http://www.toool.ru/benzinovii_generato ... g1200.html Чемпиона за 10 тыс. И не сказать, чтоб он был особо какой-то супер мощный.
форумхауз почитай. там как раз есть профильная тема.
форумхауз почитай. там как раз есть профильная тема.
5 сообщений • Страница 1 из 1
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