генератор для дома

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Alokyn
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 19:35

генератор для дома

Сообщение Alokyn » 21 апр 2017, 11:39

А никто не разбирается тут случайно в домашних электростанциях? мне бы на дачу купить такую, но я пока даже не знаю скакой стороны подойти
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Koluchkot
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 13:49

Re: генератор для дома

Сообщение Koluchkot » 21 апр 2017, 12:07

а что за дача у вас? Дом для полноценной жизни? или так..чайник/ радио? И как часто там нет света?
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Alokyn
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 19:35

Re: генератор для дома

Сообщение Alokyn » 21 апр 2017, 12:08

Да. чайник, холодильник. летом живем там на выходных, комп есть. ХОтя комп как раз немного берет, но тем не менее.
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Koluchkot
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 13:49

Re: генератор для дома

Сообщение Koluchkot » 21 апр 2017, 12:12

Много берет насос, у вас вода как подается ?
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Korpan_Vlad
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41

Re: генератор для дома

Сообщение Korpan_Vlad » 21 апр 2017, 12:22

насос как раз немного. У меня вот все , что преречислено работает при помощи гены http://www.toool.ru/benzinovii_generato ... g1200.html Чемпиона за 10 тыс. И не сказать, чтоб он был особо какой-то супер мощный.
форумхауз почитай. там как раз есть профильная тема.
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ManDariN
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 22:30

Re: генератор для дома

Сообщение ManDariN » Сегодня, 22:19

Лучше проведите свет на дачу, эту будет самым оптимальным вариантом. На генераторе далеко не поедите.))
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