генератор для дома
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генератор для дома
А никто не разбирается тут случайно в домашних электростанциях? мне бы на дачу купить такую, но я пока даже не знаю скакой стороны подойти
Re: генератор для дома
Да. чайник, холодильник. летом живем там на выходных, комп есть. ХОтя комп как раз немного берет, но тем не менее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 449
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: генератор для дома
На даче это вообще незаменимая вещь, у нас вон на лето планируют там работы какие-то, и свет будут часто отключать. Поэтому я уже прикупил на дачу генератор. Мужики на работе посоветовали тут приобрести https://vinur.com.ua/products/gas-generators , говорят и по ценам норм, и качество хорошее. Вот на выходных поедем на дачу, там и затестим его.
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