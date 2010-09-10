генератор для дома

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Alokyn
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 19:35

генератор для дома

Сообщение Alokyn » 21 апр 2017, 11:39

А никто не разбирается тут случайно в домашних электростанциях? мне бы на дачу купить такую, но я пока даже не знаю скакой стороны подойти
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Alokyn
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 19:35

Re: генератор для дома

Сообщение Alokyn » 21 апр 2017, 12:08

Да. чайник, холодильник. летом живем там на выходных, комп есть. ХОтя комп как раз немного берет, но тем не менее.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 449
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: генератор для дома

Сообщение Алексей Кобзарь » 01 июн 2021, 21:50

На даче это вообще незаменимая вещь, у нас вон на лето планируют там работы какие-то, и свет будут часто отключать. Поэтому я уже прикупил на дачу генератор. Мужики на работе посоветовали тут приобрести https://vinur.com.ua/products/gas-generators , говорят и по ценам норм, и качество хорошее. Вот на выходных поедем на дачу, там и затестим его.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей