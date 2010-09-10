Сообщение olgagrinevich » Сегодня, 13:25

«Мрачное закулисье международного цирка больших зверей Братьев Гертнер».«Международный цирк больших зверей Братьев Гертнер» с успехом проводит гастроли по России уже почти год. Но все ли так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Ссылаясь, на защитника животных, Александра Иванова, который неустанно следит за состоянием животных цирка, начиная с Орла, в течение последнего месяца погибло 3 животных: 2 верблюда и слон. Жестокое обращение с животными сделало свое дело. Если внимательно смотреть за выступлением животных, то можно заметить, как Кристиан Гертнер бьет лошадей кнутом по голове, а Алекс Гертнер бьет верблюдов. На выступления приходят много детей, со слабым иммунитетом. А в цирке падеж животных. Возникает вопрос: куда смотрят ветеринарные службы РФ? Продажные ветеринары готовы подписать любые документы за 20-30 тыс рублей, но никто не знает от чего гибнут животные. Это инфекция или болезнь? И как она передается? Возможно воздушно-капельным путем? Тогда это куда более серьезно как может показаться на первый взгляд. И как животные подхватили эту инфекцию? От кормов, которые просроченные, гнилые и с плесенью? Воды им так же не хватает, особенно в жару. А согласно законодательству РФ, это все уголовно наказуемо. У братьев Гертнер даже собаки долго не живут, то пропадают, то умирают непонятно от какой болезни, то машина сбивает. Возникает вопрос: а куда дели мертвого слона???? ГДЕ СЛОН??? Ведь необходимо было сделать посмертную экспертизу, чтобы выяснить причину падежа. И животное должно быть утилизировано с соблюдением всех санитарных норм.Александр Иванов готовит исковое заявление в генеральную прокуратуру, чтобы наказать «любителей животных братьев Гертнер».После подачи заявления в прокуратуру, будут выставлены фотографии где мертвого слона разрезают (присутствует сам Кристиан Гертнер и ветврач, прилетевший специально из Москвы)и как хоронят на территории Чечни. А по сути, не хоронят а просто выкидывают в большую яму. Кстати именно там похоронены и верблюды.