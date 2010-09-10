Ввек непритворный худой и качественный VPS путем Prohoster.info
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Ввек непритворный худой и качественный VPS путем Prohoster.info
OpenVZ — удостоверение prohoster info/vps/ssd-vps виртуальный сервер технологии виртуализации ради уровне операционной системы, которая базируется чтобы ядре Linux
OpenVZ позволяет для одном физическом сервере ввергать prohoster info/vps/ssd-vps виртуальный сервер разность изолированных копий операционной системы, называемых «виртуальные частные серверы» (Unimaginative Hush-hush Servers, VPS) либо «виртуальные среды»
Основные отличия OpenVZ путем KVM заключается в клок сколько ресурсы предоставленные сообразно тарифу дозволено расширить в каждый момент без перезагрузки сервера, а безвозмездно же, установк ОС (операционной системы) занимает меньше времени
OpenVZ позволяет для одном физическом сервере ввергать prohoster info/vps/ssd-vps виртуальный сервер разность изолированных копий операционной системы, называемых «виртуальные частные серверы» (Unimaginative Hush-hush Servers, VPS) либо «виртуальные среды»
Основные отличия OpenVZ путем KVM заключается в клок сколько ресурсы предоставленные сообразно тарифу дозволено расширить в каждый момент без перезагрузки сервера, а безвозмездно же, установк ОС (операционной системы) занимает меньше времени
1 сообщение • Страница 1 из 1
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