Оптовые поставки, отличный чернослив!

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Peternax
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 08:56

Оптовые поставки, отличный чернослив!

Сообщение Peternax » Сегодня, 08:58

Продаем натуральный ширко известный в СССР продукт,
который сочетает в себе изысканный вкус и лечебные свойства свежих фруктов.
http://www.sfrukt.ru/ подробности на сайте
<a href=http://www.sfrukt.ru/>ЧЕРНОСЛИВ ОПТОМ</a>
<a href=http://www.sfrukt.ru/>ЧЕРНОСЛИВ ОПТОМ</a>
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