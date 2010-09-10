Приколы за день

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Jeffreyved
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 16:44

Приколы за день

Сообщение Jeffreyved » Сегодня, 16:53

Всем привет! Класный у вас сайт!
Нашел интересные новости на этом сайте: http://limonos.ru/ :
http://limonos.ru/foto-prikoly-interesn ... zhnik.html
Тысячи оленей на улицах японского города
Такая разная Эфиопия http://limonos.ru/foto-prikoly-interesn ... opiya.html
Автомобильное путешествие по США
Подборка аварий грузовиков Декабрь 2014 часть 3 http://limonos.ru/foto-prikoly-interesn ... ast-3.html
Намибия. Мёртвое болото http://limonos.ru/foto-prikoly-interesn ... oloto.html
http://limonos.ru/foto-prikoly-interesnoe/1321-evropa-s-vysoty-ptichego-poleta.html
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