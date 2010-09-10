В Воронеж через Липецк

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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dipol
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Зарегистрирован: 16 май 2015, 01:44
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В Воронеж через Липецк

Сообщение dipol » Сегодня, 12:08

Всем привет.

Хочу махнуть на наши юга докатив до Воронежа через Рязань и Липецк. Выезжаю из Владимира. Яндекс-Карты предлагает три маршрута. Два с заездом на платную М4 и один вариант халявный через Хлевное в Воронежской области.

Основной маршрут Рязань - Пронск - Скопин - Александро-Невский - Чаплыгин - Липецк - Хлевное - Воронеж . Кто ездит этим маршрутом? Как там сейчас? Помню в том году до Пронска дорогу делали местами и пускали в одну полосу, но я проскакивал нормально, может мин 30 в итоге постоял, а вот дальше я не ездил там.

- Как сейчас в целом обстановка в том направлении?
- Я так понимаю через Хлевное можно вырулить на бесплатный участок М4 до Воронежа, а вот как назад я чот не понял, что бы правильно с М4 на Липецк-Рязань выскочить с М4 что бы на платный участок не попасть.

Почему еду через Рязань ? Родственников навестить, да и по времени Яндекс-Карты показывают не сильную разницу, если мне из Владимира через Орехово-Зуево на М4 выруливать (там и сразу денег надо на платные участки, хотя не в них дело). + Дорога до Пронска мне более-менее знакома.
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