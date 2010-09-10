Сообщение dipol » Сегодня, 12:08

Рязань - Пронск - Скопин - Александро-Невский - Чаплыгин - Липецк - Хлевное - Воронеж

- Как сейчас в целом обстановка в том направлении?

- Я так понимаю через Хлевное можно вырулить на бесплатный участок М4 до Воронежа, а вот как назад я чот не понял, что бы правильно с М4 на Липецк-Рязань выскочить с М4 что бы на платный участок не попасть.