В Воронеж через Липецк
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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- dipol
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 16 май 2015, 01:44
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
В Воронеж через Липецк
Всем привет.
Хочу махнуть на наши юга докатив до Воронежа через Рязань и Липецк. Выезжаю из Владимира. Яндекс-Карты предлагает три маршрута. Два с заездом на платную М4 и один вариант халявный через Хлевное в Воронежской области.
Основной маршрут Рязань - Пронск - Скопин - Александро-Невский - Чаплыгин - Липецк - Хлевное - Воронеж . Кто ездит этим маршрутом? Как там сейчас? Помню в том году до Пронска дорогу делали местами и пускали в одну полосу, но я проскакивал нормально, может мин 30 в итоге постоял, а вот дальше я не ездил там.
- Как сейчас в целом обстановка в том направлении?
- Я так понимаю через Хлевное можно вырулить на бесплатный участок М4 до Воронежа, а вот как назад я чот не понял, что бы правильно с М4 на Липецк-Рязань выскочить с М4 что бы на платный участок не попасть.
Почему еду через Рязань ? Родственников навестить, да и по времени Яндекс-Карты показывают не сильную разницу, если мне из Владимира через Орехово-Зуево на М4 выруливать (там и сразу денег надо на платные участки, хотя не в них дело). + Дорога до Пронска мне более-менее знакома.
Хочу махнуть на наши юга докатив до Воронежа через Рязань и Липецк. Выезжаю из Владимира. Яндекс-Карты предлагает три маршрута. Два с заездом на платную М4 и один вариант халявный через Хлевное в Воронежской области.
Основной маршрут Рязань - Пронск - Скопин - Александро-Невский - Чаплыгин - Липецк - Хлевное - Воронеж . Кто ездит этим маршрутом? Как там сейчас? Помню в том году до Пронска дорогу делали местами и пускали в одну полосу, но я проскакивал нормально, может мин 30 в итоге постоял, а вот дальше я не ездил там.
- Как сейчас в целом обстановка в том направлении?
- Я так понимаю через Хлевное можно вырулить на бесплатный участок М4 до Воронежа, а вот как назад я чот не понял, что бы правильно с М4 на Липецк-Рязань выскочить с М4 что бы на платный участок не попасть.
Почему еду через Рязань ? Родственников навестить, да и по времени Яндекс-Карты показывают не сильную разницу, если мне из Владимира через Орехово-Зуево на М4 выруливать (там и сразу денег надо на платные участки, хотя не в них дело). + Дорога до Пронска мне более-менее знакома.
- dipol
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 16 май 2015, 01:44
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
Re: В Воронеж через Липецк
Ну что? Нет никто кто там ездит?
В общем ЗАЕЗД в Воронеж со стороны Липецка (бесплатный) вижу так (прошу подтвердить или опровергнуть).
Общее направление движения:
1 с А-133 (со стороны Липецка) двигаюсь прямо на Хлевное
2. В Хлевном сворачиваю на Конь-Колодезь и еду до точки "С" (рис ниже):
3 От точки "С", если я правильно понял, я могу прямо проехать на М4 (по желтой стрелке на рис) или альтернативно проехать на М4 по зеленой стрелке. В обоих случаях я выезжаю на М4 минуя пункт оплаты-проезда по платнику.
4. Далее двигаюсь по М4 до ПОС Радар где:
4.1. продолжаю двигаться прямо, съехав с М4 (желтая стрелка) и попадаем в Воронеж минуя пункты оплаты.
4.2. продолжаю двикаться по М4 (зеленая стрелка)...
5. от ПОС Радар по М4 (п.4.2.) продолжаем движение по М4 и там уже далее немного с М4 съезжаем сразу на ул. Минская или подальше съезжаем на ул. Остужева аналогично не попадая на пункты оплаты и контроля платного проезда по М4, но уже с другого берега р.
Воронеж (см рис ниже):
[COLOR="Blue"]Все так по заезду в Воронеж со стороны Липецка ???[/COLOR]
В общем ЗАЕЗД в Воронеж со стороны Липецка (бесплатный) вижу так (прошу подтвердить или опровергнуть).
Общее направление движения:
1 с А-133 (со стороны Липецка) двигаюсь прямо на Хлевное
2. В Хлевном сворачиваю на Конь-Колодезь и еду до точки "С" (рис ниже):
3 От точки "С", если я правильно понял, я могу прямо проехать на М4 (по желтой стрелке на рис) или альтернативно проехать на М4 по зеленой стрелке. В обоих случаях я выезжаю на М4 минуя пункт оплаты-проезда по платнику.
4. Далее двигаюсь по М4 до ПОС Радар где:
4.1. продолжаю двигаться прямо, съехав с М4 (желтая стрелка) и попадаем в Воронеж минуя пункты оплаты.
4.2. продолжаю двикаться по М4 (зеленая стрелка)...
5. от ПОС Радар по М4 (п.4.2.) продолжаем движение по М4 и там уже далее немного с М4 съезжаем сразу на ул. Минская или подальше съезжаем на ул. Остужева аналогично не попадая на пункты оплаты и контроля платного проезда по М4, но уже с другого берега р.
Воронеж (см рис ниже):
[COLOR="Blue"]Все так по заезду в Воронеж со стороны Липецка ???[/COLOR]
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 01 дек 2012, 11:57
Re: В Воронеж через Липецк
Года 3 назад я ездил так. Проблем не было. Самая плохая дорога в Ряжске в центре. Как заезжать в Воронеж - смотрите сами, там особой разницы нет.
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