Сообщение dipol » 23 апр 2017, 18:31

[COLOR="Blue"]Все так по заезду в Воронеж со стороны Липецка ???[/COLOR]

Ну что? Нет никто кто там ездит?В общем ЗАЕЗД в Воронеж со стороны Липецка (бесплатный) вижу так (прошу подтвердить или опровергнуть).Общее направление движения:1 с А-133 (со стороны Липецка) двигаюсь прямо на Хлевное2. В Хлевном сворачиваю на Конь-Колодезь и еду до точки "С" (рис ниже):3 От точки "С", если я правильно понял, я могу прямо проехать на М4 (по желтой стрелке на рис) или альтернативно проехать на М4 по зеленой стрелке. В обоих случаях я выезжаю на М4 минуя пункт оплаты-проезда по платнику.4. Далее двигаюсь по М4 до ПОС Радар где:4.1. продолжаю двигаться прямо, съехав с М4 (желтая стрелка) и попадаем в Воронеж минуя пункты оплаты.4.2. продолжаю двикаться по М4 (зеленая стрелка)...5. от ПОС Радар по М4 (п.4.2.) продолжаем движение по М4 и там уже далее немного с М4 съезжаем сразу на ул. Минская или подальше съезжаем на ул. Остужева аналогично не попадая на пункты оплаты и контроля платного проезда по М4, но уже с другого берега р.Воронеж (см рис ниже):