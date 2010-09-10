Сообщение Insstden » 22 минуты назад

Магазин строительного инструмента и расходных материалов Stoyin ru - наивысшее качество по недорогим ценам В ассортименте отрезные круги, буры, бурильные коронки, скобы для степлера, принадлежности к станкам, пильные полотна, отверточные насадки, диски, и многое другое Дешевая, а при крупных заказах бесплатная доставка или самовывоз со склада (уточняйте у оператора) отделения в России, Украине, Беларуси, Казахстана У нас исключительно надежный строительный инструмент с гарантией, ждем от Вас звонков

stroitelnyj-instrument-cs2750597 tiu ru/ Магазин инструмента для строительных и ремонтных работ