Fabrika Dress приглашает к сотрудничеству организаторов СП
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Fabrika Dress приглашает к сотрудничеству организаторов СП
Добрый вечер, приглашаем к сотрудничеству организаторов СП. Компания Fabrika Dress занимается производством женских платьев в г Улан-Удэ. Низкие цены, отличное качество и постоянно обновляемый ассортимент товара, несомненно, понравиться вам и вашим покупателям. Мы предлагаем вам выгодные условия:
* -Минимальная закупка от 5-ти единиц!
*- Рядами брать не обязательно возможность выбирать без размерных рядов.
* -Низкие цены (на сайте указаны оптовые цены).
* -Отправка груза удобной вам транспортной компанией
* -Без пересорта.
С полным ассортиментом можно ознакомиться на сайте http://fabrikadress.ru По всем вопросам Вы можете обращаться к вашему персональному менеджеру на эл. почту: fabrikadress@mail.ru Ваш персональный менеджер по продажам Виктория тел 8 9025 633347
* -Минимальная закупка от 5-ти единиц!
*- Рядами брать не обязательно возможность выбирать без размерных рядов.
* -Низкие цены (на сайте указаны оптовые цены).
* -Отправка груза удобной вам транспортной компанией
* -Без пересорта.
С полным ассортиментом можно ознакомиться на сайте http://fabrikadress.ru По всем вопросам Вы можете обращаться к вашему персональному менеджеру на эл. почту: fabrikadress@mail.ru Ваш персональный менеджер по продажам Виктория тел 8 9025 633347
1 сообщение • Страница 1 из 1
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