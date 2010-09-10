Услуги Сбербанка России чтобы частных лиц: кредиты, вклады, банковские карты

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Richardneish
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 00:07

Услуги Сбербанка России чтобы частных лиц: кредиты, вклады, банковские карты

Сообщение Richardneish » Сегодня, 00:11

Сберба?нк — крупнейший российский piggiebank ru/ по ссылке общий промышленный банк Контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежат более 52 % акций
Предоставляет piggiebank ru/ по ссылке полный спектр банковских услуг
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