Коростово - стоит ли брать землю под строительство?

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Nika90
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 11:57

Коростово - стоит ли брать землю под строительство?

Сообщение Nika90 » Сегодня, 12:08

Всем привет! Собственно такой вопрос, стоит ли брать землю под строительство ижс в с.Коростово? Сильно ли топит весной? Может есть здесь те, кто там проживает, расскажите о жизни в селе. Или всё же лучше рассматривать Поляны и т.п. Хочется красивую природу, лес, водоем и недалеко от города. Нравится Агро-Пустынь, но дорого. Только начинаю этим вопросом заниматься, буду признательна всем за советы.
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