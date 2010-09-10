Коростово - стоит ли брать землю под строительство?
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Коростово - стоит ли брать землю под строительство?
Всем привет! Собственно такой вопрос, стоит ли брать землю под строительство ижс в с.Коростово? Сильно ли топит весной? Может есть здесь те, кто там проживает, расскажите о жизни в селе. Или всё же лучше рассматривать Поляны и т.п. Хочется красивую природу, лес, водоем и недалеко от города. Нравится Агро-Пустынь, но дорого. Только начинаю этим вопросом заниматься, буду признательна всем за советы.
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