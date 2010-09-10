Сообщение Nika90 » 24 апр 2017, 12:08

Всем привет! Собственно такой вопрос, стоит ли брать землю под строительство ижс в с.Коростово? Сильно ли топит весной? Может есть здесь те, кто там проживает, расскажите о жизни в селе. Или всё же лучше рассматривать Поляны и т.п. Хочется красивую природу, лес, водоем и недалеко от города. Нравится Агро-Пустынь, но дорого. Только начинаю этим вопросом заниматься, буду признательна всем за советы.