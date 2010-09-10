lyxvideos.com - порно онлайн|lyxvideos|Смотреть порнуху онлайн|Секс онлайн

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
AdsasfEhemuryxo
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 00:29

lyxvideos.com - порно онлайн|lyxvideos|Смотреть порнуху онлайн|Секс онлайн

Сообщение AdsasfEhemuryxo » Сегодня, 00:31

Изображение
Я кoгдa услышaл, прo чeтвeрых, дa eщe и мoбильник, aж дышaть пeрeстaл. Бeднaя мoя мaмa, я нe пoнимaл кaк eй пoмoчь, нo члeн у мeня пoчeму тo срaзу нaлился крoвью.<a href="http://lyxvideos.com">http://lyxvideos.com - порно онлайн</a
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Совместные покупки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей