RobinZed писал(а): Что скажете по поводу этих новостей?

«Энергополис» в Армении

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Командир экипажа МКС Скотт Келли отпраздновал день рожденья на орбите

Чубаров рассказал, на что пойдут деньги, выделенные в бюджете для Меджлиса

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