Полив для дачи
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Полив для дачи
Помогите выбрать недорогой, но в тоже время экономичный и эффективный полив для дачи, вода на даче центральная, но часто бывают перебои с водой, так как участок находится на возвышенности, и вода просто в летнее время доходит только ночью.
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