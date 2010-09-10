Полив для дачи

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Darlin
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:38

Полив для дачи

Сообщение Darlin » Вчера, 23:14

Помогите выбрать недорогой, но в тоже время экономичный и эффективный полив для дачи, вода на даче центральная, но часто бывают перебои с водой, так как участок находится на возвышенности, и вода просто в летнее время доходит только ночью.
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