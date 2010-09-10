Полив для дачи

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Darlin
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:38

Полив для дачи

Сообщение Darlin » 25 апр 2017, 23:14

Помогите выбрать недорогой, но в тоже время экономичный и эффективный полив для дачи, вода на даче центральная, но часто бывают перебои с водой, так как участок находится на возвышенности, и вода просто в летнее время доходит только ночью.
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Varrya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 20:12

Re: Полив для дачи

Сообщение Varrya » 26 апр 2017, 22:36

Проблема с водой на дачном участке далеко не редкость. Мы же с такой проблемой справляемся простыми способами, просто набираем воду заранее. Вот и поливом так же, себе мы установили поливочную систему Капля https://bashagroplast.com/produkciya/po ... ystem.html , которую мы подсоединяем к бочке с заранее набранной водой и поливаем в удобное для нас время. Кстати, удобряем тоже с помощью капельного полива, домешивая удобрения прям в бочку с водой.
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Darlin
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:38

Re: Полив для дачи

Сообщение Darlin » 26 апр 2017, 23:15

Идея с капельным поливом неплохая, тем более, все равно растения нужно поливать теплой отстоявшейся водой, главное, что можно будет поливать в удобное время, а не по ночам)
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ManDariN
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 22:30

Re: Полив для дачи

Сообщение ManDariN » 4 минуты назад

Может дешевле будет заказать пластиковый бак на пару тонн и запасаться по ночам водой, а днем поливать сколько угодно. Но я ничего плохого не скажу об капельном поливе, он очень экономен.
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