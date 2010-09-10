Полив для дачи
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Полив для дачи
Помогите выбрать недорогой, но в тоже время экономичный и эффективный полив для дачи, вода на даче центральная, но часто бывают перебои с водой, так как участок находится на возвышенности, и вода просто в летнее время доходит только ночью.
Re: Полив для дачи
Проблема с водой на дачном участке далеко не редкость. Мы же с такой проблемой справляемся простыми способами, просто набираем воду заранее. Вот и поливом так же, себе мы установили поливочную систему Капля https://bashagroplast.com/produkciya/po ... ystem.html , которую мы подсоединяем к бочке с заранее набранной водой и поливаем в удобное для нас время. Кстати, удобряем тоже с помощью капельного полива, домешивая удобрения прям в бочку с водой.
Re: Полив для дачи
Идея с капельным поливом неплохая, тем более, все равно растения нужно поливать теплой отстоявшейся водой, главное, что можно будет поливать в удобное время, а не по ночам)
Re: Полив для дачи
Да капельный полив хорошая идея, нужно будет у себя на даче реализовать.
Re: Полив для дачи
Ой, у нас все поливается водой из канализации и что удивительно, все растет. Никакого специального полива, никакой капельной системы, только вода очищенная
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Полив для дачи
Как это возможно? Вы помоями поливаете, я правильно понимаю?)
Re: Полив для дачи
Нет, конечно! Не дикари ведь))Нам монтажники из http://www.biiks.ru/kanalizatsiya/ установили канализацию. Это такой септик, в котором вмонтирован мощнейший фильтр. Он очищает воду до состояния технической.То есть пить ее конечно нельзя, но для полива самое то. Экономия сумасшедшая!
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Полив для дачи
Хорошая доставка воды в Москве на этом сайте https://www.watermos.ru/ , компания Watermos уже давно в этой сфере. У них часто бывают различные акции, о них можете узнать на сайте.
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